Prefeito de Jateí destaca e agradece Bombeiros pelo combate ao incêndio do Parque do Rio Ivinhema

O prefeito de Jateí Eraldo Jorge Leite fez questão de parabenizar os profissionais do Corpo de Bombeiros e demais equipes que tiveram empenhados no combate ao incêndio florestal no Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema (PREVI).

No comando do Major BM Leonardo Rodrigues Congro, equipes do Corpo de Bombeiros de Fátima do Sul, Naviraí, Nova Andradina e Ivinhema estiveram em uma árdua missão no combate ao incêndio florestal no PREVI. Durante vários dias participaram de um trabalho ativo contra o fogo que foi extinto com a ajuda da chuva que caiu na região no último dia 19. Houve destruição de 28 mil hectares de vegetação numa linha de fogo de 73 km de extensão.

No dia seguinte o prefeito Eraldo juntamente com o gerente municipal de meio ambiente Alex Barbosa e os vereadores Manoel Pinheiro e Jeovani Vieira, fez questão de ir até o Parque agradecer e parabenizar a bravura desses guerreiros que lutaram incansavelmente, assim realizando um excelente trabalho com dedicação de perseverança. “Foi um trabalho árduo e delicado, a equipe de Bombeiros demonstrou prontidão nas ações de combate, mesmo estando todos sujeitos a riscos inerentes ao serviço como todos nós sabemos” garante o prefeito.

O incêndio florestal gerou sensibilização e apreensão da comunidade nacional e internacional, dado o clamor público por menos aquecimento global e maior preservação do meio ambiente. O desfecho positivo das ações de combate, após sete dias ininterruptos, nos principais focos de incêndio, permitiram preservação da biodiversidade em fauna e flora do Parque e larga propagação de volta à tranquilidade pública da população em geral, bem como, aumento do moral da tropa BM em todo o Estado e da confiança depositada da sociedade na Corporação.

Uma equipe realizou o monitoramento até domingo (22) assim constando que se retornou à normalidade aquela região. O Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema possui 73.345,15 hectares localizados na Bacia do Rio Paraná, abrangendo os municípios de Jateí, Naviraí e Taquarussu.