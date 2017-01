Prefeito de Ivinhema, ao retornar da capital, sofreu acidente ao atropelar javali

FOTO: FACEBOOK

O Prefeito reeleito de Ivinhema, Eder Uilson França Lima ‘Tuta’ sofreu um acidente na noite desta quinta (5) quando retornada de Campo Grande, Capital do Estado, onde estava em agenda politica.

No Facebook o Prefeito relatou o que aconteceu. Segundo o mesmo, o veiculo em que ele e o motorista estava bateu em um Javali que atravessou a pista. As fotos mostram que os Air Bags ainda foram acionados com o impacto.



“Graças à deus foi só o susto. Um acidente que todos estamos sujeitos. O carro foi atingido por um javali que cruzou de repente. Agradecemos a Deus que sempre nos protege e nos livra de todo perigo!” disse Tuta.