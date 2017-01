FOTO: GLÓRIA INFORMA - Prefeito Aristeu Nantes sinaliza 50 casas populares para GLÓRIA DE DOURADOS

O Prefeito de Glória de Dourados Aristeu Nantes do PEN esteve reunido na manhã de sexta feira 20/01/17 em seu gabinete com o coordenador de Habitação Caio Fernando, com o secretário de Governo Riccieri Doreto Schiave, com coordenador Politico da Coophaf Paulo Cesar Farias, e com o Gerente da Caixa Econômica Federal de Fatima do Sul Sebastião Esteves de Souza Filho.

A Reunião serviu para dar andamento ao programa que incorpora subsídio Estadual ao subsídio Federal no financiamento do FGTS, ampliando e facilitando o acesso das famílias com renda entre R$ 1.300,00 (Um mil e trezentos reais) a R$ 3.520,00 (Três mil e quinhentos e vinte reais) a casa própria, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, que facilita o beneficio da casa própria que será subsidiada em parte pelo FGTS e governo do Estado.

Além do subsídio ao financiamento o governo do Estado e o Município irá investir na infraestrutura do acesso ao empreendimento. Com a doação da área para a construção das moradias. Os Municípios garantem parceria com o governo Estadual, e a tão sonhada casa própria para as famílias que possuem capacidade de financiamento. Para participar basta acessar o site www.agehab.ms.gov.br e cadastrar os seus dados no sistema de Inscrição Compartilhada da casa própria ou procurar a Secretaria Municipal de Habitação da Prefeitura. Após optar pelo financiamento no site, deverá procurar a Prefeitura para oficializar a inscrição.

Para realizar a sua inscrição basta ter em mãos os seguintes documentos:

– Certidão de Nascimento/Casamento

– RG

– CPF

-- Carteira de trabalho

-- Titulo de Eleitor

– Número de Identificação Social – NIS do responsável pela unidade familiar (se for o caso também do cônjuge e dos dependentes)

– CID – caso você ou dependente da família possua deficiência e/ou doenças crônicas incapacitantes ao trabalho (declaração/atestado cedido pelo médico)

– Comprovante de Residência (atualizado)

-- Caso seja casado documentos do cônjuge (RG e CPF)

-- Certidão de nascimento do(s) filho(s) menor de 18 anos

Enquadramento

– Não pode ter sido beneficiado em outro programa habitacional do poder público ou já ter subsídio do FGTS;

– Não ter restrições cadastrais;

– Ter capacidade de financiamento de até 30% da renda.

Tipologia da unidade habitacional

– dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, com acessibilidade e acabamento de piso, forro, pintura e azulejos nas áreas molhadas;

– a medida varia entre 41m² a 45m²;

– todos os empreendimentos terão infraestrutura básica.

A seleção

A seleção será realizada pelo governo do Estado através da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul – AGEHAB em conjunto com os Municípios e as demais Entidades Organizadoras, conforme os critérios definidos em decreto.

A AGEHAB tem a missão de Promover a habitação de interesse social em todo o Estado de Mato Grosso do Sul, mediante a construção de moradias, em especial para as classes menos favorecidas; Incentivar à melhoria da qualidade e ao aumento da produtividade no setor da habitação, visando gerar empregos diretos e indiretos agregados à construção civil no Estado. Promover estudos dos problemas de habitação popular e executar programas de construção de unidades habitacionais, para a diminuição do déficit habitacional do Estado, em especial para a população menos favorecida.