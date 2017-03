Prefeito Aristeu Nantes de GLÓRIA DE DOURADOS visita Corpo de Bombeiros de FÁTIMA DO SUL

Neste dia 15 de março de 2017, o prefeito municipal de Glória de Dourados e atual presidente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Colônia (CIDECO -site http://www.cideco.ms.gov.br/), Sr. Aristeu Pereira Nantes, esteve visitando o 10º Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente para tratar de assuntos de interesse comum.

O CIDECO tem como municípios integrantes os municípios de Deodápolis, Douradina, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Itaporã, Jateí, Nova Alvorada do Sul, Novo Horizonte do Sul, Rio Brilhante e Vicentina).

Dentre os assuntos abordados tratou-se dos requisitos de segurança para a 29ª Expoglória, que será do dia 28 de abril a 2 de maio de 2017.

Na oportunidade, também tratou-se da possibilidade de unir o CIDECO no sentido de estabelecer convênio entre o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul e o consórcio intermunicipal para a criação de Seção Comunitária de Bombeiros Militar para a região dos municípios de Jateí, Deodápolis e Glória de Dourados, em local comum de interesse aos munícipes dessas cidades.

Novas reuniões foram estabelecidas nesse sentido para avançar na proposta.