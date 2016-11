Prefeito Arceno mantém compromisso e servidores já podem sacar salários em GLÓRIA DE DOURADOS

Arceno mantém compromisso e servidores já podem sacar salários

GLÓRIA DE DOURADOS - Apesar da crise que assola frontalmente os municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, mesmo assim o prefeito de Glória de Dourados, Arceno Athas Júnior, encontrou uma saída estratégica e está antecipando o salário do funcionalismo público do município, e informa ainda que já está disponível para saque o salário referente a novembro de 2016.

“O funcionário é de suma importância em uma administração, e aqui tenho pessoas dedicadas em todas as áreas, na saúde, educação, administração, no social, enfim em todos os departamentos. Me sinto muito orgulho dessa equipe de funcionários que tenho, pois esse sucesso que estamos tendo desde quando assumimos a administração municipal, dedico a cada um de vocês, que confiou e continua confiando no nosso trabalho. Fiquem com Deus e continuem trabalhando para que juntos possamos ter uma Glória de Dourados cada vez melhor”, finalizou Arceno Athas.

Arceno disse também das dificuldades que todos os municípios estão passando “apesar das dificuldades vivenciadas pela administração municipal, este não é somente um ‘privilégio’ do nosso município, pois, todos os municípios brasileiros estão sobrevivendo às duras penas, principalmente com a escassez de numerários para pagamentos das folhas, assim como, para tocar as obras emergenciais e prioritárias”, disse Athas reafirmando ainda, “nós temos um compromisso com os servidores e somente uma catástrofe deixaríamos de pagar aos servidores ou liquidar a folha em tempo hábil”.