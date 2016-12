Prefeito Arceno Athas antecipa e paga HOJE o 13º dos servidores municipais em GLÓRIA DE DOURADOS

FOTO: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS - Prefeito de Glória de Dourados - Arceno Athas -

GLÓRIA DE DOURADOS - O prefeito de Glória de Dourados, Arceno Athas Junior (PSB), com fez durante os seus 08 anos de mandato, desde quando assumiu a administração municipal, está novamente antecipando o 13º salário dos servidores municipais de Glória de Dourados.

Todos os outros anos o prefeito paga sempre do dia 14 ao dia 15, e este ano de 2016, não foi diferente e já tá depositando hoje, sexta-feira (09), estando disponível para saque após às 16h.

Para Arceno Athas, o empenho e a dedicação de cada um de seus funcionários, faz com que o município esteja nesse nível de desenvolvimento que se encontra hoje, lembrando ainda de toda sua equipe do departamento de contabilidade e finanças, comandadas pelo secretário Dr. Luiz Gomes de Souza e do setor de Gestão Pública do município, trabalharam firmes para estar disponível o dinheiro dentro da data programada pelo prefeito e sem comprometer as finanças municipais e o prosseguimento das obras que estão em andamento.

“Esse ano foi muito bom para o município de Glória de Dourados, conseguimos cumprir com todos os compromissos graças a Deus e ao povo, e conseguimos executar inúmeras obras. Estamos hoje depositando o sagrado 13º salário do nosso eficiente funcionalismo público municipal, onde agradeço a cada um de vocês por acreditar no nosso projeto de desenvolvimento e nos apoiar nas nossas decisões. Desde já agradecer de coração a cada funcionário público e deseja um Feliz Natal e um Ano Novo de muita paz, saúde e prosperidade, que Deus abençoes a todos Gloriadouradenses”, enfatizou Arceno Athas.

O prefeito Arceno Athas destacou ainda a importância da antecipação do salário extra de final de ano argumentando, “apesar das dificuldades financeiras que o nosso município atravessa e as obras que iniciamos nesta temporada, mesmo assim foi possível alicerçarmos as nossas finanças de forma que pudéssemos efetuar o pagamento do 13º salário, com boa antecedência”.

Arceno finalizou dizendo afirmando que “nós sabemos que todos os municípios brasileiros passam por sérios problemas de ordem econômica e financeira, principalmente os pequenos, que sobrevivem com os repasses de ordem constitucionais, entretanto, nós priorizamos os servidores porque, na contextura geral eles fazem parte de uma equipe de trabalho que alavanca e impulsiona o desenvolvimento do nosso município”.