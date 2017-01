Prefeito apresenta nova Logomarca do Executivo e destaca 'Gestão Compartilhada' em DEODÁPOLIS

FOTO: LOGOMARCA

O Prefeito Valdir Sartor apresentou neste inicio da semana a nova identidade visual do poder publico municipal. A nova logomarca tem como lema ‘Gestão Compartilhada’. Valdir Sartor destacou em uma reunião com os seus Secretários que os objetivos desta administração vão desde a eficácia na correta aplicação dos recursos públicos a participação de toda a sociedade durante os seus quatro anos de mandato.

A logomarca segue um padrão simples de arte visual, porém tem o seu significado norteado pela junção de forças entre o poder publico e toda a sociedade civil organizada. “Nesta logo, vemos que duas pessoas andam lado a lado. Isso demonstra o nosso objetivo de caminhar juntos com a população, ouvindo cada cidadão e criando esta nova realidade de parcerias em nosso município. Acredito que este seja o meio mais adequado para recolocar a nossa cidade no rumo do desenvolvimento!” destacou o Prefeito ao seu Secretariado.