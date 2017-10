Posto Valenciano já atendem normalmente com abastecimento e ducha grátis em Vicentina

VICENTINA – Depois do susto, a equipe do Posto Valenciano no município de Vicentina informa que já está trabalhando normalmente com todos os abastecimentos e lavagem de veículos, como era antes.

As áreas atingidas pelo acidente do incêndio, foram todas reformadas, com novos tanques e bombas de abastecimentos e a “ducha grátis” também voltou a atender os clientes que abastecem seus veículos no Posto Valenciano, como vinha sendo de costume da empresa.

Os empresários e direção do Posto Valenciano, falaram ao Fátima News, do susto que foi o acidente e agradeceram a Deus por não ter sido pior os acontecimentos “Estamos já trabalhando normalmente e atendendo nossos clientes da melhor forma possível. O susto foi grande, ficamos um longo período sem atender, esperamos tudo ser avaliado e trocado os tanques e bombas que foram atingidos pelo incêndio, mas agradecemos a Deus por não ter sido pior e não ter atingido nenhuma pessoa com o fogo que foi muito grande”, disse eles.

O Posto Valenciano fica na Avenida Padre José Daniel, Centro de Vicentina – Fone: 3468-1126.