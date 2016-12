Posse dos eleitos e eleição da mesa diretora acontece à meia-noite do dia 31 em GLÓRIA DE DOURADOS

FOTO: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS - Posse dos eleitos e eleição da mesa diretora acontece à meia-noite do dia 31

GLÓRIA DE DOURADOS – Ao contrário de várias outras cidades do Estado de Mato Grosso do Sul, a posse do prefeito Aristeu Nantes e do seu vice-prefeito Fausto de Souza, e vereadores eleitos da cidade de Glória de Dourados, será a meia-noite do dia 31 para o dia 01 de janeiro de 2017.

Na oportunidade, após a posse de todos os eleitos, acontecerá a eleição da nova mesa diretora da Câmara municipal de Glória de Dourados para o biênio 2017-2018. Toda a cerimônia de posse e eleição acontece no plenário da Câmara Municipal de Glória de Dourados.

Até o momento, existe apenas uma chapa registrada, que possivelmente está definida como a principal e única, ficando defino a seguinte composição; Presidente Milton Cezar Gomes PP, 1º vice presidente José Bispo de Souza PR, 2º vice presidente Carmo Felismino da Silva PV, 1º secretário Aribaldo Bispo dos Santos PROS, 2º secretário Julio Cleverton dos Santos PT, formando assim a mesa diretora para o próximo biênio.

ELEITOS EM GLÓRIA DE DOURADOS SHOW DA VIRADA

O show da virada que acontece por volta das 22h do dia 31 (sábado), contará com as apresentações musicais – Akkazo no Pagode e Élvis & Júnior, e também o Grupo de Dança Salute.

O show da virada é uma realização da prefeitura municipal de Glória de Dourados, que tradicionalmente aconteceu durante os 08 anos de mandato do prefeito Arceno Athas Junior.