Posse do prefeito e vereadores seguida da eleição da presidência da Câmara será dia 1º em DEODÁPOLIS

Deodápolis inicia neste ano de 2017 uma nova gestão. A posse do Prefeito eleito, Valdir Sartor, de seu Vice-Prefeito Cicero Alexandre e dos nove Vereadores eleitos para o quadriênio 2017/2020, ocorrerá na manhã do dia 1º de janeiro de 2017.

A solenidade de posse já esta agendada para ocorrer no Salão Paroquial da Igreja Católica Matriz de Deodápolis. O inicio do evento esta previsto para as 9hs da manhã. A solenidade será aberta ao publico em geral.

Segundo o cronograma, as 9hs o evento será iniciado com a cerimônia de posse dos Vereadores eleitos. Na sequencia, será realizada a votação para a Mesa Diretora do Legislativo. Empossada a mesa, o então Presidente realizará junto com os demais edis a posse do Prefeito eleito Valdir Sartor e de seu Vice-Prefeito Cicero Alexandre.

Ainda no evento esta prevista uma apresentação da Banda Marcial Cristo Redentor que deverá contar com a presença de alguns membros veteranos da antiga formação.