Ponto Extra da Cacau Show está atendendo até às 21h com panettones de Natal em FÁTIMA DO SUL

A partir de agora o Ponto Extra da Cacau Show em Fátima do Sul, estará atendendo em horário especial, até as 21h. Venha nos fazer uma visita, garanta seu Panettone e o presente do amigo secreto.

Panettone Trufado LaCreme 750G. Panettone com gotas de chocolate ao leite, recheio cremoso sabor chocolate, coberto com chocolate ao leite e decorado com chocolate branco.

No Ponto Extra da Cacau Show de Fátima do Sul,você encontra todalinhalaCreme e deliciosas e famosas trufas – Venha conferir - O Ponto Extra da Cacau Show está recém inaugurada e localizada na Avenida 09 de Julho – 1200 – Centro – Fone: 9-9893-6307​.