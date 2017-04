Ponto Extra da Cacau Show com novidades e promoções especiais para a Páscoa em FÁTIMA DO SUL

O Ponto Extra da Cacau Show em Fátima do Sul está com muitas novidades para a páscoa, com opções de ovos a partir de R$ 15,90.

Promoção na compra acima de R$ 60 reais, o cliente estará concorrendo a um Ovo de Páscoa de 6 kg. Quem compara leva cacau show, a equipe informa ainda que estará atendendo em horário especial das 08h da manhã até às 19h da noite em horário especial de Páscoa.

O Ponto Extra da Cacau Show em Fátima do Sul está localizado na Avenida 09 de Julho – nº 1200 - Centro – Ao lado da Mais Móveis - Contato no fone: 9-9893-6307.