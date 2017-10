Policial Civil é atingido por veículo na região de central de Batayporã

Na manhã desta quinta-feira (05), por volta das 08h20, um policial civil, que terá a identidade preservada, foi vítima de um acidente de trânsito ocorrido no cruzamento das ruas Isaías Inácio de Almeida e João Antônio da Silva, próximo à Igreja Matriz de Batayporã.

Conforme apurado pelo Nova News, o policial civil trafegava pelo local em uma motocicleta, quando, ao se aproximar do cruzamento, foi atingido por um veículo Honda Civic. Pela imagem, é possível observar que a via por onde o carro seguia não é a preferencial.

Devido à violência do impacto, a parte frontal do veículo ficou danificada, enquanto o policial e sua moto foram arremessados para a calçada. Sentindo fortes dores e com ferimentos, o policial foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros de Nova Andradina, que o encaminhou para o Hospital Cassems.

A Polícia Militar de Batayporã foi acionada para a realização dos levantamentos necessários. (Colaborou Alexandro da Conceição – Cidade FM).