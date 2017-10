Policiais flagram homens fazendo sexo em praça e um tenta escapar 'por ser gay'

Imagem midiamax

A Polícia Militar da cidade de Cassilândia, a 430 quilômetros de Campo Grande, foi acionada populares nesta terça-feira (24) após o flagra de dois homens mantendo relações sexuais em meio a uma praça na cidade.

Ao chegar à praça, os militares encontraram os homens com as calças abaixadas até o joelho mantendo relações sexuais. Foi dada voz de prisão para os autores com idades de, 24 e 34. Um deles teria ainda tentado usar o fato de ser gay como motivo para 'escapar' da abordagem.

De acordo com informações, os dois estariam em visível estado de embriaguez ou de uso de alucinógenos, sendo que aparentavam várias lesões pelo corpo. Os dois foram levados para a delegacia de polícia e autuados por ato obsceno.