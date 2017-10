Policiais do Núcleo de Investigação prendem acusados de furto em loja e mercado em Vicentina

Policiais do Núcleo de Investigação de Vicentina identificaram e detiveram um jovem de 19 anos e uma adolescente 16 anos por furto em uma loja de roupas e em um depósito de supermercado.

Com a ajuda de comerciantes locais, que forneceram imagens do furto, os policiais empreenderam diligências e tiveram êxito em localizar os autores dos furtos e recuperar as mercadorias. Foram furtados produtos de limpeza e roupas em geral como calças, bermudas, cuecas e camisetas.

A Dra. Mayara, responsável pela delegacia de Vicentina, informa que é de alto valor quando a sociedade e comerciantes fornecem subsídios que ajudam na investigação, pois, assim estabelece confiança entre os elos da sociedade, Polícia, comércio e sociedade civil.

Os acusados reconheceram a autoria do furto e irão responder por furto qualificado.

As mercadorias e roupas serão entregues aos proprietários.