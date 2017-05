Policiais da Força Tática realizam sonho de criança em Vicentina

FOTO: ASSESSORIA DA PM

Na manhã desta terça-feira (23), no município de Vicentina (MS), os militares da Força Tática foram surpreendidos por uma solicitação incomum. Os milicianos realizavam patrulhamento, quando foram abordados por um homem em uma motocicleta que solicitou que os policiais fossem até sua residência situada no distrito do Potreirito.