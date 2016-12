Policiais Civis da Regional recuperam objetos furtados de residência e de mercearia em FÁTIMA DO SUL

FOTO: DIVULGAÇÃO PC

Na tarde de ontem, 27 de dezembro, Investigadores de Polícia da Delegacia Regional de Fátima do Sul recuperaram um trombone de pisto, porta joias, perfumes e bolsas femininas, na residência de G.S., e num terreno baldio no anel rodoviário de Fátima do Sul.

Os policiais civis realizavam investigações sobre vários crimes de furto no bairro Centro Educacional em Fátima do Sul, quando abordaram G. S, 20 anos. Os policiais civis já tinham informação de que G. S. era suspeito de furtar residências naquele bairro.

Ao ser questionado pelos policiais, G. S. negou ser autor dos furtos, no entanto aceitou ir até a sua residência onde permitiu a entrada dos Investigadores. No interior do imóvel de G.S. policiais civis encontraram perfumes de marcas variadas e nos fundos do terreno da casa de G. S. encontraram dentro de uma bolsa de viagem uma batedeira, uma sanduicheira e outros eletrodomésticos.

Perguntado sobre a procedência dos objetos, G. S. disse ter comprado de um amigo que não soube informar nome e onde o tal amigo residia, logo após admitiu que o itens na bolsa de viagem foram furtados por ele e indicou ainda um terreno baldio as margens no anel rodoviário de Fátima do Sul, onde escondeu um instrumento musical, trombone de pisto avaliado em R$ 800,00, um CD player da marca Toshiba e outros objetos que ele furtou na semana do natal. G. S. disse que tentou vender o trombone por R$ 100,00, e com o dinheiro iria adquirir maconha, droga que ele disse ser usuário.

Os Investigadores recuperaram a maioria dos objetos furtados por G. S., que foi levado para a Primeira Delegacia de Polícia de Fátima do Sul, onde foi indiciado por dois crimes de furto qualificado, cuja pena pode variar de 02 a 08 anos de prisão por cada furto cometido. Os objetos recuperados já foram devolvidos para os proprietários.