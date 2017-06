Polícia realiza prisão de autor de roubo a conveniência, encontrando dinheiro e droga em Deodápolis

FOTO: DIVULGAÇÃO

Na data de ontem (18/06), uma guarnição de Polícia Militar, foi solicitada via telefone de emergência 190, para atender ocorrência de roubo que teria acontecido na conveniência Big no município de Deodápolis.

Chegando no local a GUPM colheu informações sobre as características do autor do delito e logo em seguida saiu em diligência pelas ruas e avenidas do município, em ato continuo os policiais localizaram o autor do roubo no quintal de uma residência na Rua Azaléia nº 77, no Bairro Santa Terezinha.

Ao avistar os policiais o autor empreendeu fuga pelos fundos da residência com intuito de escapar do cerco policial, pulando seguidamente os muros das residências vizinhas, foi realizado acompanhamento tático onde os policiais obtiveram êxito em encontrar o autor deitado no corredor da residência da Rua Primavera nº 76.

Feito busca pessoal foi encontrado no bolso do short do autor, uma quantia em dinheiro de R$ 655,85 (Seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos ), e 1,6 gramas substância análoga a maconha, perguntado a respeito da origem do dinheiro o autor Eduardo Henrique da Silva Gomes admitiu que aquele dinheiro era produto do roubo que o mesmo havia acabado de cometer na conveniência Big, perguntado sobre a arma de fogo que teria sido usada no roubo, respondeu que tinha jogado no chão durante a fuga, e que após varredura pelo local foi encontrado pela GUPM, foi constatado que se tratava de simulacro de marca Marksman Repeater, Cal. 4,5 mm, de cor preta, e que diante dos indícios de autoria e materialidade foi dado voz de prisão ao autor e feita condução para delegacia.