Polícia Militar recebe viatura nova de grande porte para atender o município de GLÓRIA DE DOURADOS

Um conjunto de esforços das Autoridades Públicas de Glória de Dourados, em especial da Câmara Municipal de vereadores sob a presidência do Vereador Edgar, fez com que a Policia Militar em Glória de Dourados recebesse uma Viatura de grande porte (GM S 10 diesel 4x4), na terça feira (20/12/16).

A Solenidade de entrega foi realizada na capital do Estado e contou com a presença de grande número de pessoas entre elas autoridades Civis, Militares e convidados.

O legislativo local, atento às dificuldades da Polícia Militar, uma vez que a última viatura recebida pela Policia Militar de Glória de Dourados foi no ano de 2009 e a mesma já vinha sofrendo com o desgaste natural devido ao uso diuturno em rondas e patrulhamento urbano e rural no nosso município, mobilizou se e buscou apoio junto ao Governo e aos seus Deputados aliados, em especial aos Deputados Estaduais Barbosinha, Renato Câmara e Prof. Rinaldo que se comprometeram a interceder junto ao governo do Estado com fins de viabilizar uma viatura nova para a cidade, o que de fato fizeram, inclusive com envio de expediente à Secretaria de Segurança Pública do Estado.

Em visita a cidade de Glória de Dourados no mês de maio, o Deputado Barbosinha, já na condição de Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, compromete-se que até o final do ano destinaria um veículo novo para Glória de Dourados.

Os Vereadores destacam e agradecem em nome de toda a população Gloriadouradense a atenção demonstrada pelo Comando Geral da PM, Deputados e Governo do Estado que com certeza irá se converter em uma melhor prestação de serviço a comunidade.

O Comandante da 2ª Companhia, Maj. QOPM J. Roberto agradeceu o empenho dos vereadores de Glória de Dourados, destacando que recebeu do Deputado Renato Câmara cópia do expediente enviado por ele ao Governo do Estado, graças à solicitação da Câmara Municipal e lembrou ainda do compromisso firmado pelo Deputado Barbosinha, já na condição de Secretário no mês de maio último, quando esteve em nossa cidade e se comprometeu a viabilizar uma viatura nova para a Unidade.

“Com certeza essa viatura refletirá numa melhor qualidade do serviço prestado a Glória de Dourados, sendo que já é possível perceber no semblante dos nossos policiais um maior vigor e disposição por trabalhar com um veículo zero quilômetro, mais potente e que não lhes deixarão na mão caso algum desavisado ouse a desobedecer uma ordem de parada, destacando ainda que a PM de Glória de Dourados foi lembrada durante todo o ano de 2016, pois além da viatura, recebemos ao longo do ano coletes a prova de balas e armamento de grosso calibre”, finalizou o Comandante.

Estiveram presentes na entrega simbólica da viatura o Presidente da Câmara Municipal, Senhor Edgar, Vereador Aribaldo, Vereador Tião Leiteiro e Vereador Wallid, , a Senhora Maria Julia, moradora e ex vereadora, além de policiais que trabalham na cidade e o Presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública e Cidadania José Reni Vaz.