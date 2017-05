Polícia Militar esclarece sobre problemas no disk 190 e dá alternativas de denúncias em FÁTIMA DO SU

FÁTIMA DO SUL - A Policia Militar do 16°BPM vem a público através da Assessoria de Comunicação Social, para prestar esclarecimentos a população fatimassulense no que diz respeito a possíveis transtornos ocasionados em razão de problemas que atingiram o sistema de comunicação da sede do 16° Batalhão de Policia Militar.

Informamos para conhecimento de todos que a linha direta de comunicação (190), que é colocada a disposição da população, tem apresentado constantes problemas de ordem técnica que prejudicam as solicitações de atendimento, Por esta razão a Policia Militar esclarece que foram tomadas as medidas necessárias junto à empresa responsável pela manutenção do sistema, com intuito de solucionar os problemas e garantir um bom atendimento a todos.

Vale observar que apesar dos esforços para garantir o perfeito funcionamento do sistema, os problemas são decorrentes de circunstâncias imprevisíveis tais como fenômenos climáticos entre outros, diante desta situação informamos que está sendo colocada a disposição da população o número de telefone (67) 3467-4812, para ser utilizado nos casos em o número 190 apresentar problema.

Ressalta-se que o 16° Batalhão de Policia Militar continuará trabalhando de forma incessante para garantir a ordem pública visando prestar o melhor atendimento aos cidadãos de Fátima do Sul.