FOTO: LUCAS MOURA - Polícia Militar e Prefeitura formam e premiam novos alunos do PROERD em Jateí

A Prefeitura Municipal de Jateí e o Comando do 16º Batalhão da Policia Militar realizaram na noite desta quarta-feira (27/09) a formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência (PROERD), que envolveu os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental das Escolas Estaduais Bernadete Santos Leite (sede) e Joaquim Alfredo Soares Vianna (distrito), e também a Escola Municipal Rural Jovelino Celestino dos Santos (Gleba).

Reunindo um grande público, a solenidade foi realizada no centro cultural, cerimonial conduzido pelo PM André Medeiros Presidente do Conselho Municipal Antidrogas.

Esses 76 alunos durante o 1º Semestre, uma vez por semana receberam ensinamentos que fazem parte da prevenção primária ao uso de Drogas, em Jateí foi ministrado pelo instrutor da PM José Roberto dos Santos com diversas lições do currículo nacional de aplicação do PROERD.

O programa visa auxiliar o estudante a reconhecer e resistir às pressões diretas ou indiretas que podem vir a influencia-lo a experimentar qualquer tipo de droga ou mesmo se engajar em atividades violentas.

A prefeitura de Jateí parceira do programa, através da Secretaria de Educação gerenciada por Eleni Felipe, tem disponibilizado todo suporte necessário durante os encontros do programa.

Foram premiados quatro alunos por terem as redações consideradas destaques entre sua turma, presenteados com uma bicicleta cada, sendo eles: Kawane Moreira de Menezes (Gleba), Francielly Coimbra de Assunção (distrito), Leonardo Fagundes Silva e Izadora Vieira Ramos. A premiação foi doada pela parceira Usina Central Energética Vicentina Ltda representada pelo Gerente Administrativo Fábio Raimundo.

Abominando quem faz uso de drogas o prefeito Eraldo Jorge Leite enfatizou que o Proerd tem grande relevância para a vida futura dos alunos participantes, que os mesmos sejam disseminadores desta ideia, retransmitindo e orientando seus colegas, como também seus familiares para que não aceite e não seja influenciado a seguir o mundo das drogas, uma grande preocupação de toda a sociedade. “Infelizmente Jateí não esta longe dessa a situação que é preocupante, pois isso nós entristece, a polícia faz a sua parte, mas nós agentes públicos, escola, sociedade e conselhos devemos nós unir para reverter esta situação no município, algo que não tão simples e muito menos fácil”.

Participaram também da solenidade o 2º TEN PM José Aparecido Soares, TC Helbert Davyson Romeiro de Souza, Cap Thiago Marinho Custódio, vice-prefeita Cileide Cabral da Silva Brito, Presidente do Legislativo Edison José de Lima Paz e demais vereadores, diretores das escolas envolvidas Paula Emanuella Símplicio da Silva (Bernadete), Maria José Correia (Joaquim) e Valmir Domingos da Silva (Jovelino), familiares dos estudantes, Secretários Municipais, Gerentes e demais lideranças locais.