Polícia Federal cumpre mandados em escritórios da Capital nesta manhã

Policiais federais cumprem mandados da Operação Labirinto de Creta em escritórios e residências de Campo Grande nesta manhã (28). A ação mira organização criminosa que fraudou órgãos federais em R$ 350 milhões.

Policiais estão desde o início da manhã em um escritório de advocacia localizado na avenida do Poeta, no Parque dos Poderes. Lá eles estão com carros descaracterizados, sendo uma Hilux e uma SW4 Toyota.

Leitores do Campo Grande News disseram que seis policiais federais e um homem vestido de terno e com documento na mão, estavam na porta do escritório. Ele continuam lá até o momento.

Outra equipe da Polícia Federal está no edifício comercial Evidence Prime Office, localizado na Rua Hélio Yoshiaki ikeziri, próximo da avenida Afonso Pena. Uma viatura está estacionada em frente ao prédio.

No início da manhã uma equipe também esteve no Residencial Bandeirantes, no bairro Amambaí.

Os crimes investigados são: sonegação fiscal, organização criminosa, falsidade ideológica, estelionato qualificado, fraudes previdenciárias e lavagem de dinheiro.

No total, serão cumpridos 15 mandados de busca e apreensão em residências dos investigados e empresas ligadas e vinculadas a organização criminosa, nas cidades de Terenos, Campo Grande e São Paulo.