Polícia desmonta rede de prostituição que atuava em bairro de Dourados

Rafael dos Santos, de 19 anos, acusado de favorecimento à prostituição -- (Foto: Sidnei Bronka)

A Polícia Civil de Dourados prendeu na noite de ontem (19), Rafael dos Santos, de 19 anos, acusado de favorecimento à prostituição. A irmã do acusado, Franciele dos Santos, de 20 anos, também foi presa. Ela não participava do 'esquema', mas tinha um mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas.

Conforme informações, uma denúncia anônima chegou até o Conselho Tutelar informando que Rafael estava intermediando programas sexuais com menores em sua casa, na Rua Onofre Pereira de Matos, no Jardim Clímax. Em seguida, a Polícia Civil foi comunicada. Os policiais de plantão, se passando por cliente, entraram em contato pelo WhatsApp com o acusado para marcar um encontro com as menores. O acusado, então, disse que tinha duas meninas. Com a informação, os policiais marcaram o encontro no final da tarde de ontem. Por volta das 18h30, ainda se passando por cliente, a polícia e um membro do Conselho Tutelar foram até a casa de Rafael. Chegando lá, encontraram duas adolescentes, uma de 16 e outra de 15 anos.

Diante do flagrante, a polícia deu voz de prisão a Rafael e, durante fiscalização no celular do acusado e das adolescentes, foi confirmado, pelas imagens e conversas, a prostituição naquele local.

Na delegacia, Rafael confirmou que intermediava entre as garotas e os clientes. As meninas também confirmaram o ato e falaram que o local de encontro era sempre na casa do acusado e que parte do dinheiro da prostituição era repassado para Rafael.

Diante dos fatos, Rafael foi autuado em flagrante acusado de favorecimento à prostituição, e a irmã do acusado, como tinha um mandado de prisão, foi presa pelo crime de tráfico de drogas.