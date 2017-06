Polícia Civil recupera dois notebooks furtados em mais uma empresa de Fátima do Sul

FOTO: DIVULGAÇÃO

Ação conjunta dos Investigadores da Primeira Delegacia e da Delegacia Regional de Polícia Civil de Fátima do Sul, na manhã desta terça (20), recuperaram dois notebooks que haviam sido furtados da Tornearia Mecânica Shimada, localizado na Avenida 09 de Julho, em Fátima do Sul. O crime ocorreu na sexta-feira, 16/07.

Após os agentes serem informados acerca do furto, se deslocaram até a residência L. G., 20 anos, onde foi localizado. Levado para a Primeira Delegacia para prestar esclarecimento sobre o crime, L. G. confessou a pratica do delito, disse ainda que é usuário de drogas e que já teria trabalhado na tornearia, L. G. escalou o muro do estabelecimento e do escritório furtou os 02 notebooks Samsung e Toshiba. Na residência do autor os investigadores encontraram um vídeo game Playstation 2 que L. G. trocou em um notebook da marca Samsung furtado na tornearia. O outro notebook da marca Toshiba foi encontrado escondido num terreno baldio próximo à praça da fogueira em Fátima do Sul.

L. G. já foi preso pelos crimes de tráfico de drogas, roubo e vários crimes de furto. Outras duas pessoas foram detidas pelo crime de receptação por terem adquirido os notebooks furtados do estabelecimento comercial.

Os notebooks foram devolvidos para a vítima que agradeceu o pronto atendimento dos policiais civis. É o segundo crime de furto esclarecido pelos investigadores da Polícia Civil de Fátima do Sul nesta semana.

O delegado titular da Primeira Delegacia de Polícia Civil de Fátima do Sul, Marcius Geraldo, orienta que a população pode denunciar qualquer crime procurando a Unidade Policial ou por meio dos telefones 67 3467-1157 e 3467-2911, não é necessário se identificar.