Polícia Civil identifica ladrões e recuperam mais de R$ 8 mil do roubo em sítio de Glória de Dourado

GLÓRIA DE DOURADOS - Uma equipe da Polícia Civil de Glória de Dourados já identificou os autores que invadiram o sítio, renderam a família e roubaram cerca de R$ 15 mil reais em Glória de Dourados.

Durante ação policial, foram feitos buscas na cidade de Deodápolis, e conseguiram recuperar cerca de R$ 8.500 (oito mil e quinhentos reais).

O Fátima News conseguiu apurar mais informações do caso, onde foi informado que tem mais gente para ser presa nesta operação, e por questões de segurança e investigações, não poderemos divulgar.

O CASO

Dois homens com camisetas enroladas no rosto e armados com facão, invadiram um sítio, fizeram um idoso e uma mulher refém e roubaram R$ 15 mil. O crime aconteceu às 13h10 de ontem (16) em Glória de Dourados.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a mulher de 58 anos, relatou que estava na varanda da casa junto com o pai, de 87 anos, quando um homem com um facão e uma camiseta enrolada no rosto, entrou no sítio e anunciou o assalto.

Ele ordenou que as vítimas entrassem em um galpão de madeira e ameaçou dizendo que os mataria se eles tentassem reagir.

Enquanto um dos bandidos entrou na casa, outro vigiava as vítimas. Um tempo depois, os homens foram embora. A mulher saiu do galpão e entrou na casa, mas não encontrou nada revirado, somente uma mala que estava no seu quarto, onde estava o dinheiro.

A Polícia Militar foi acionada, mas nenhum suspeito foi preso.