Polícia Civil em ação contra o tráfico de drogas no bairro Centro Educacional em FÁTIMA DO SUL

Na tarde de quinta-feira, 20/07, policiais civis de Fátima do Sul apreenderam o menor L. F. N., 15 anos, pelo ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Investigadores da Delegacia Regional e da Primeira Delegacia realizavam diligências para coibir o tráfico de drogas no bairro Centro Educacional, em Fátima do Sul, quando receberam a informação de que L. F. N., um dos alvos da investigação, havia ocultado vários papelotes de maconha num veículo abandonado.

Os investigadores foram até o local indicado e no interior do veículo localizaram cerca de 200g de maconha, numa sacola plástica contendo 23 papelotes de maconha prontas para serem revendidas. Os policiais civis a distância aguardaram L. F. N. se aproximar do veículo onde havia armazenado o entorpecente foi abordado e apreendido.