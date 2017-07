Polícia Civil de Jateí identifica autor de furto e recupera objetos furtados

Objetos do furto

ATEÍ (MS): A Polícia Civil de Jateí através do SIG – Setor de investigações Gerais, identificou nesta segunda-feira (10), o autor de vários furtos praticados no município e recuperou objetos furtados.

Conforme informações, no dia (4) de Julho, E. F. DE S. tentou vender dois botijões de gás e um toca CD de carro em um bar. O dono do estabelecimento desconfiou da atitude de E. F. DE S., disse que compraria os produtos por aproximadamente R$ 100 reais, porém avisou a Delegacia de Polícia Civil e deixou os objetos a disposição da polícia, posteriormente E. F. DE S. foi novamente até o bar com duas latas de resina para tentar vender novamente.

Diante do ocorrido E. F. DE S. foi conduzido até a Delegacia de Polícia para esclarecimentos sobre a origem dos produtos que estaria tentando vender. Não conseguindo provar a origem dos produtos. Foi constato que nesta mesma cidade havia vários furtos desses mesmos produtos, inclusive uma vítima reconheceu as latas de resinas e o botijão de gás que E. F. DE S. estava tentando vender. O autor tem várias passagens por furto e receptação e será autuado neste ato por furto. (Colabortou: Carlos Eduardo)