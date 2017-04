FOTO: IVINOTÍCIAS - Polícia Civil de Ivinhema recupera computadores furtados de assentamento em Angélica

Na manhã dessa sexta-feira (28), a Polícia Civil de Ivinhema recuperou diversos computadores e equipamentos furtados na cidade de Angélica há aproximadamente 10 dias.

De acordo com o informado pela Polícia Civil, a equipe do SIG (Setor de Investigações Gerais), chefiada pelo Delegado Titular Dr. Ricardo Cavagna, procedia diligências pela zona rural do município, quando realizaram vistorias na residência de W.W.F., suspeito da prática de roubos ocorridos na cidade dos últimos dias.

No local, os policiais localizaram diversos computadores e equipamentos como monitores, estabilizadores, câmeras de vídeo, roteadores, entre outros.

Os equipamentos são objetos de furto qualificado ocorrido no Assentamento Estrela do Sul, ocorrido no último dia 17, quando indivíduos arrombaram cinco portas da sede da associação e de lá subtraíram onze computadores completos e ainda na caixa.

"Os equipamentos são novos, sem uso, e estavam ainda nas caixas. Conseguimos recuperar todos os objetos furtados da associação que fica na cidade Angélica", disse o Delegado Dr. Ricardo.

Ainda de acordo com o Delegado, a Polícia Civil de Ivinhema também apurou a autoria do crime.

"Além da recuperação de todos os objetos furtados, conseguimos apurar indícios probatórios de autoria, sendo que as informações serão repassadas para a Polícia Civil de Angélica. O que nos deixou mais satisfeitos foi que todos equipamentos foram recuperados e, sendo entregues à associação, poderão ser empregados no fim a que destinam", finalizou o Dr. Ricardo.

Os equipamentos foram apreendidos, catalogados e avaliados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Todos os computadores já foram restituídos para a associação.