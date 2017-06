Polícia Civil de Fátima do Sul realiza Operação 'Sed Lex' e cumpriram 09 mandados de prisão

FOTO: DIVULGAÇÃO

A Polícia Civil de Fátima do Sul iniciou ontem, 08/06/2017, junto com a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros locais, a operação policial denominada “Sed Lex” expressão que vem do latim que significa “É a Lei”.

Durante as atividades da operação policial realizada pelas três forças de segurança pública, foram abordados 73 veículos e 76 pessoas. A Polícia Civil de Fátima do Sul cumpriu ainda 09 mandados de prisão.

As prisões foram efetuadas em Fátima do Sul, Vicentina e no distrito de São José. Os policiais civis da Delegacia Regional de Polícia de Fátima do Sul cumpriram 09 mandados de prisão, sendo todos os presos encaminhados para a cadeia pública da Primeira Delegacia de Fátima do Sul, onde permanecem à disposição da Justiça.

Segundo informações prestadas pelos Órgãos de Segurança, as atividades referentes a Operação Sed Lex se manterão nos próximos dias, já estando em curso investigações acerca de pontos críticos a serem alvos de futuras ações policiais, como novas prisões.

A operação policial visa um melhor e mais efetivo controle e segurança à população de Fátima do Sul e dos municípios de Vicentina, Jateí, Glória de Dourados e Deodápolis.