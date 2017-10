Poeira e tempestade deixa em alerta população de Fátima do Sul

fotos: Adelio Ferreira

A tempo que a população de Fátima do Sul esperava com ansiedade a tão esperada chuva que finalmente veio . Mas os fatimassulenses ficaram em estado em estado de atenção, devido as fortes rajadas de vendo e a ‘tempestade de terra’ em toda a cidade de Fátima do Sul. Fazia muito tempo que não se via muita terra, que vinha dos quatro cantos do município Favo de Mel.

Em uma foto clicada pelo editor do Fátima News, Adélio Ferreira, pode se ver o vermelhidão ao fundo, levantando uma nuvem de poeira.

Agora está uma chuva bem calma, que veio para refrescar o clima que estava pra lá de quente.

Segundo o climatempo hoje deve chover 30 mm, com temperatura oscilando 27° e 36°. Para amanhã tem previsto 7 mm e sábado 34 mm.