Poder Legislativo investe em modernização com notebooks e portal da transparência em Deodápolis

A Câmara Municipal de Deodápolis composta por 9 vereadores está investindo em modernidades que visam o aprimoramento do trabalho legislativo. Transparência e acima de tudo eficiência em todas as ações protagonizadas pelos Vereadores. É desta forma que o Presidente da Câmara, Vereador Márcio Teles tem destacado o modelo de gestão adotado pelos nobres edis.

Cada Vereador, durante as sessões já utiliza notebooks disponibilizados para que os mesmos tenham acesso rápido a todos os requerimentos, projetos de lei, indicações e outros documentos necessários para potencializar a eficiência dos debates discutidos naquela casa de leis. “A Câmara Municipal de Deodápolis trabalha para promover a eficiência e estes notebooks auxiliam os Vereadores nas tomadas de decisões, haja vista que armazenam todos os documentos que fazem parte da pauta do dia de cada sessão ordinária!” ressaltou Márcio Teles.

Outra novidade nesta nova gestão é a implantação do Portal da Transparência. Atentos a Lei da Transparência (Lei nº 12.527) a Mesa Diretora disponibiliza em seu site oficial (www.camaradeodapolis.ms.gov.br) informações acerca de todas as receitas e despesas do poder legislativo. “A Lei é de 2011, porém em outras mesas que passaram por aqui nunca ficou evidente a preocupação em promover a transparência, tendo em vista que o portal deve oferecer as informações tem tempo real e em conectividade com os nossos sistemas contábeis!” ressaltou Márcio.

Ainda pensando em promover o acesso do cidadão as sessões, o Legislativo Municipal está testando um sistema que transmite em áudio e vídeo todas as sessões legislativas. “O nosso compromisso é o de estar sempre ao lado da nossa comunidade e sabemos que as vezes é difícil as pessoas virem ao plenário. Hoje, quase todas as pessoas possuem celular com acesso a internet e desta feita estamos transmitindo as nossas sessões pelo Facebook. Esta é a oportunidade que cada cidadão tem de acompanhar o trabalho de cada Vereador e esta é a forma transparente que trabalhamos!” finalizou o Presidente da Câmara.