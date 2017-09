PMA de Batayporã autua jovem com papagaios e canários da terra em Nova Andradina

magens: Divulgação/PMA

Nesta quinta-feira (28), equipes da Polícia Militar Ambiental (PMA) de Batayporã realizavam prevenção e orientação nas propriedades rurais e assentamentos, no sentido de evitar que as aves sejam retiradas dos ninhos, quando receberam informações de que um homem, residente em um acampamento de sem-terras, localizado à margem da rodovia MS-276, nas proximidades do Córrego do Baile, no município de Nova Andradina, estaria efetuando a captura de papagaios.

Uma equipe foi ao local e encontrou o infrator, de 25 anos, que já havia capturado dois papagaios e dois canários da terra. As aves foram apreendidas. As informações indicavam que o infrator havia recebido uma encomenda para a retirada de grande quantidade de papagaios, o que indica que os trabalhos preventivos da PMA estão surtindo efeito.