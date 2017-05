Piscina rebocada por veículo é jogada pelo vento sobre caminhonete ocupada por casal de Ivinhema

No início da noite desta sexta-feira (19), por volta das 19h30, um acidente inusitado ocorreu na rodovia MS-480 que liga a MS-276, entre Batayporã e Anaurilândia, ao estado e São Paulo através da usina hidrelétrica Sérgio Motta. Uma piscina que estava sendo rebocada por um veículo foi jogada pelo vento sobre uma caminhonete ocupada por um casal de Ivinhema.

Segundo as informações apuradas pelo site Nova News, a caminhonete GM S-10, ocupada por um casal de Ivinhema, que seguia sentido a São Paulo, trafegava pela MS-480 quando, ao passar pela área e segurança, próximo ao aterro da usina, logo após o Posto Fiscal Ofaié, o veículo cruzou com um caminhão, que trafegava no sentido contrário, rebocando uma piscina.

Em determinado momento, uma rajada de vento jogou a piscina rebocada pelo caminhão sobre a caminhonete, que, fora de controle, atingiu a proteção lateral da pista e ficou bastante danificada. Os dois ocupantes da S-10 estavam conscientes e reclamavam de dores. Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros até o hospital de Primavera, em Rosana (SP).

Com a violência do impacto, a piscina, de fibra, ficou totalmente destruída e pedaços ficaram espalhados pela rodovia.