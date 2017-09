Pioneiro "Seu Vieira" Faleceu neste sábado, 16, em Fátima do Sul

Seu Vieira 04/09/17 - 90 anos (foto facebook)

O município de Fátima do Sul amanheceu mais triste com o falecimento do seu fundador, José Vieira Barbosa, conhecido carinhosamente por "Seu Vieira".



Seu Vieira, que comemorou 90 anos de vida em julho deste ano, era uma pessoa simples, muito conhecido por todos, por ser muito trabalhador. Não aceitava roupas novas, dizia que não merecia.

No ano de 1949, juntamente com seus pais, vindos de Minas Gerais, se instalaram às margens do Rio Dourados, conseguindo um terreno e levantando uma casinha, no bairro Jardim Brasilandia, de Fátima do Sul.



Após seus genitores falecerem, continuou residindo no mesmo local e nunca quis arrumar uma companheira. Sua vida era sinônimo de "trabalho". Todo dia, com uma enxada nas costas, saia para trabalhar nas residências capinando. Quando completou 70 anos, foi morar no Lar do Idoso de Fátima do Sul. Mas por gostar de morar sozinho, deixou aquela entidade e conseguiu abrigo no lar do casal Luiz Gomes e Iracema Ananias, que providenciaram um quartinho, que por la permaneceu por 12 anos, recebendo todos os cuidados necessários.



Mas a idade avançada, ficou enfermo e foi internado por várias vezes no hospital da Sias. Fez muitos exames e infelizmente foi diagnosticado que não tinha mais o que fazer. Recebeu alta e na manhã deste sábado, 16, as 5:00 hs ,não resistiu e faleceu ao lado de seus cuidadores.

Luiz e Cema, convida os amigos para o velório que será realizado no Jardim das Orquídeas e o sepultamento às 16:30 hs de hoje.