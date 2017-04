Pioneiro na entrega de peixes na região, Prefeitura distribui peixes à população em JATEÍ

FOTO: LUCAS MOURA - Prefeitura distribui peixes à população em JATEÍ

A prefeitura municipal de Jateí durante esta semana santa, realizou a tradicional entrega de peixes a população. Uma iniciativa do prefeito Eraldo Jorge Leite (PSB) em voltar este benefício para os moradores do município inseridos em programas sociais.

Foram beneficiadas mais de 400 famílias inseridas no programa Bolsa Família, Vale Renda e outros com benefícios eventuais. O prefeito Eraldo juntamente com a vice Cileide Cabral da Silva, Secretário de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Turismo José Carlos Gomes e gerente Alex Barbosa, vereadores, demais secretários municipais e lideranças fizeram questão de fazer a distribuição. Na cidade a entrega aconteceu no centro social, já as famílias do distrito Nova Esperança e Gleba Nova Esperança receberam os peixes em seus respectivos lugares pela mesma equipe.

Visando num método mais rápido e organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Turismo, e suas gerencias, dias antes foi entregue um cupom vale peixe para cada família beneficiada, dando o direito a troca por aproximadamente três kg de peixe.

Jateí sendo pioneiro na entrega de peixes na região da Grande Dourados o prefeito ressalta que em sua administração a volta da entregue não poderia deixar de ser feita. “É muito satisfatório ver as pessoas felizes em receber os peixes na semana santa, pois esta é uma grande tradição em Jateí que merece ser retomada, com a tendência de melhorar cada vez mais, pois para o ano que vem os peixes será criação própria através do sítio ecológico municipal”.