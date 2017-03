Pintor morre no hospital após levar descarga elétrica e cair de pé de abacate em FÁTIMA DO SUL

FOTO: DIVULGAÇÃO

Uma trágédia aconteceu ontem, 20, em torno das 14:00 horas, em uma chácara dentro da cidade de Fátima do Sul, próximo ao Estádio 21 de Abril.

Edvaldo Pereira, 40 anos, conhecido por "Marinho pintor", subiu no pé de abacate e já havia colhido algumas unidades da fruta. Foi quando percebeu que havia uma fruta maior na árvore frutífera. Para ajudar a tirar a fruta, Edvaldo usou uma vara e a mesma atingiu a rede de energia, que com o choque derrubou no solo.

Ele foi socorrido no hospital da Sias, mas devido a gravidade dos ferimentos foi encaminhado para Dourados. A descarga elétrica foi tão forte que atingiu os órgão vitais e não resistindo veio a falecer por volta das 18:30 hs. Edvaldo deixa esposa e duas filhas.

A família enlutada convida a todos os familiares e amigos para prestar as ultimas homenagens no templo da Igreja Adventista do 7º Dia, em frente a Praça Getúlio Vargas. O sepultamento ainda não foi definido o horário.