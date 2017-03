Pescadores informam errado e Bombeiros seguem as buscar por corpo no Rio Dourados em FÁTIMA DO SUL

FÁTIMA DO SUL - Pescadores informaram errado a equipe de buscas do Corpo de Bombeiros, onde segundo eles, tinham um corpo boiando as margens do Rio Dourados, na chegada da equipe foi constatado que não era o corpo do funileiro Paulo Lopes. A equipe dos Bombeiros avisaram a todos da imprensa sobre o fato que tinham encontrado o corpo e logo em seguida a impressa foi avisada da falsa notícia, onde algum sites já tinha publicado o fato.

As buscas continuam e já chegam há mais de 72 horas no Rio Dourados, a equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros a procura do corpo o funileiro Paulo Lopes da Silva, o "Pezinho".

Hoje estavam nas buscas o ST BM Oderval e ST BM Urbano, que começaram às 06h da manhã os trabalhos. e vão atá às 17h.

O CASO

Paulo Lopes, o "Pezinho", que segundo informações de populares, pulou na tarde de sábado (04), da ponte do Rio Dourados e não voltou mais. Equipe do Corpo de Bombeiros trabalham nas buscas incansavelmente.

Paulo trabalha na funilaria de frente ao terminal rodoviário em Fátima do Sul.

CASA JÁ FOI ROUBADA

Com o desaparecimento de Paulo Lopes "Pezinho", sua residência localizada no Bairro Cohab, arrombada e saqueada por indivíduos ainda não identificados pela polícia de Fátima do Sul.