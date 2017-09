Perseguido por 4 quarteirões, 'Sansão' é pego por populares após furtar televisão

Edson César Salinas, de 37 anos, morador no Estrela Porã, em Dourados, foi preso na tarde desta segunda-feira (18), às 14h, suspeito de furtar um aparelho de televisão. Conhecido popularmente como "Sansão", ele tentou fugir de bicicleta, mas acabou pego por vizinhos da vítima após uma perseguição por quatro quarteirões.

Levado à Delegacia de Polícia Civil, Salinas foi apontado como autor de um furto ocorrido numa residência na Vila Toscana. Do local, foi levada uma TV, encontrada com o suspeito do crime.

Vizinhos da casa invadida afirmaram terem visto o suspeito deixar o local com o aparelho de televisão. Ele fugiu numa bicicleta, mas foi perseguido por populares ao longo de quatro quarteirões, uma distância de aproximadamente 400 metros, até ser capturado.

Aparelho de televisão furtado foi recuperado (Foto: Sidnei Bronka/94FM)

Acionada por populares, uma equipe da PM (Polícia Militar) foi até o local e levou Salinas, o "Sansão", até a delegacia, onde foi autuado em flagrante pelo crime de furto.

Ele informou que cumpre pena no regime Semiaberto atualmente, mas por dever R$ 400,00 numa boca de fumo, onde teria comprado crack e cocaína, precisou furtar a televisão para quitar a dívida.