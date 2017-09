Perseguição policial termina com acidente e mulher ferida em Dourados

Veículo carregado com maconha se envolveu em acidente - Fotos: Osvaldo Duarte

Perseguição policial no início da manhã desta segunda-feira (4) deixou uma mulher ferida em Dourados. O fato ocorreu na rua Olinda Pires de Almeida, próxima ao cruzamento com a avenida Hayel Bon Faker, região do antigo presídio Semiaberto.

De acordo com informações preliminares apuradas pelo Dourados News, o motorista de veículo carregado com maconha não teria obedecido ordem de parada da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e empreendeu fuga.

Houve perseguição pelas ruas da cidade e o condutor perdeu controle de direção e colidiu.

Conforme apurado, uma das rodas do carro se soltou e atingiu a mulher não identificada até o momento, que ferida, foi encaminhada ao Hospital da Vida.

Ainda não há maiores informações sobre o caso.