Perseguição e tiros resultou em apreensão de 730 quilos de maconha em Deodápolis

FOTO: BLOG DEODÁPOLIS NEWS - Perseguição e tiros resultou em apreensão de 730 quilos de maconha

A Policia Militar de Deodápolis apreendeu na tarde desta quinta, mais de 730 quilos de maconha na MS 145, saída que dá acesso a Ipezal. Segundo informações os Policiais Militares estavam em rodas pela Av. Genário Costa Matos, quando no cruzamento com a Osmir de Andrade, eles avistaram um Kia Soul de cor vermelha e placas ENY-5859 de São Paulo. Ao realizar o acompanhamento e dar ordem de parada, o veiculo iniciou uma fuga ainda na área urbana do município.



Já na MS 145, próximo ao cruzamento da 12ª linha, os policiais disparam contra o veiculo em fuga objetivando parar o mesmo. Depois de seis disparos, em que dois acertaram o para-choque e um dos pneus do veiculo, o fugitivo parou as margens da rodovia. Mauro Henrique Carvalho era o condutor do carro. Após pesagem foi constatado que no Kia Soul estavam em torno de 730KG de maconha.



Sobre a procedência da droga, o homem disse que pegou o carro em Ponta Porã e o levaria até a cidade de Divinópolis em Minas Gerais onde receberia a quantia de 15 mil reais pelo transporte do entorpecente. O veiculo utilizado na fuga do traficante não possui queixas de roubo. Ele apenas possui a documentação vencida. O preso, a droga e o veiculo foram encaminhados a Delpol de Deodápolis.