Pensando que ia ganhar R$ 20 mil, mulher cai no golpe e perde R$ 2,4 mil em GLÓRIA DE DOURADOS

FOTO: DIVULGAÇÃO

GLÓRIA DE DOURADOS – Mais um boletim de ocorrência é registrado na delegacia de polícia da cidade de Glória de Dourados, agora foi por vítima de estelionato por bilhete premiado de operadora de celular.

A vítima informa a polícia que por volta das 20H40, recebeu um telefonema onde a pessoa que telefonou dizia ser funcionário da empresa de telefonia vivo e que a vítima havia sido sorteada em um valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e dois aparelhos de telefone celular.

A vítima informa ainda que para receber os prêmios, deveria ir até a agência bancária e fazer alguns procedimentos, que dentre estes procedimentos a vítima deveria digitar uma senha, que ao digitar a senha sugerida pela pessoa que se dizia funcionário da empresa vivo, a vítima percebeu que havia sido vítima de um golpe.

Ao digitar a senha foi feita uma transferência no valor de R$ 1.499,67 (mil quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos) e outra transferência no valor de R$ 899,67 (oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos) para a conta 44.132-5, agência 3887-3 do Banco do Brasil, tendo como favorecido NATIARA FIRMINO DA SILVA.

A vítima foi até a agência bancária do Banco do Brasil, agência de Glória de Dourados-MS, a correntista foi orientada a registrar Boletim de Ocorrência para possível ressarcimento dos valores depositados.