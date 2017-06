Pena Branca abre hoje o Rodeio de Campeões, veja programação da 40ª Festa da Fogueira em Jateí

FOTO: DIVULGAÇÃO

JATEÍ – MS – O Rodeio de Campeões se tornou ao longo dos tempos, um dos esportes mais apaixonantes do Estado do Mato Grosso do Sul e porque não do Brasil em um modo geral.

Os festejos da festa da tradicional festa da fogueira no município de Jateí, começa hoje e vai até sábado (01), e uma das atrações principais, é o Rodeio de Campeões, que contará com a abertura especial do apaixonado locutor de rodeios do Estado do MS, Pena Branca “O Cowboy do Pantanal”, que estará narrando as emoções do rodeio junto com Henrique Soares e demais participações que sempre tem.

Este ano de 2017, Pena Branca esta completando 22 anos de carreira, atualmente trabalha como radialista na rádio Ativa FM 96.5 de Ivinhema do Grupo Medeiros de Comunicação.

Pena Branca vem a convite da Equipe Marca 90 de Rodeios, através de Elias Venâncio e Edneide Manfré. Elias Venâncio é apresentador do programa do SBT Rodeio e CIA em Naviraí.

40ª FESTA DA FOGUEIRA - PROGRAMAÇÃO

No município de Jateí inicia nesta quinta-feira a 40ª Festa da Fogueira, um dos maiores eventos da região programado para os dias 29,30 de junho e 01 de julho, com a atração principal a queima da maior fogueira do país com show pirotécnico marcada para noite de sábado.

O evento reverenciando ao Santo Padroeiro do município São Pedro terá entrada franca durante todos os dias, tanto para o recinto da festa que acontece no parque da fogueira “Eloi Quelé Ramos” como também os shows artísticos. Conforme a programação o evento tem inicio às 17h:30min com Procissão dos carros e a Benção; 18h Missa em Ação de Graças no Parque da Fogueira; 19h Abertura das Barracas; 20h Abertura do Rodeio; 22h Show com Elvis & Adriano; 00h Show com Felipe & Falcão.

Para o dia seguinte sexta-feira (30) às 19h Abertura das barracas; 20h Continuação do Rodeio; 22h Show de Elvis& Junior; 00h Show com Villa Baggage. 01/07 sábado 9h Cavalgada; 12h Queima do alho; 19h Abertura das barracas; 20h Semifinal e final do Rodeio; 23h Show com Paulo & Jean; 00h Queima da maior fogueira do país e o encerramento 00h:30min Show com Jeann & Julio.