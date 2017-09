Paulo & Jean faz o lançamento do DVD nesta quarta-feira na Thiann's Buffet em Fátima do Sul

Nesta quarta-feira dia 6 de setembro, Fátima do Sul será palco de um grande show sertanejo, acontecerá o lançamento do DVD da dupla Paulo & Jean.

Após 6 anos de carreira juntos, a dupla traz na bagagem diversas composições gravadas por artistas como Conrado e Aleksandro, Fábio e Rafael, entre outros. Neste ano a dupla gravou o primeiro DVD da carreira, com 17 faixas, sendo 16 inéditas, e a participação de Breno e Caio César em ''Maldito Corretor'' e Loubet em ''Carinhosamente''.

O evento será realizado em ambiente climatizado ''Centro de Eventos Thiann's Buffet'', a partir das 23h. Além de Paulo & Jean se apresentarão também João Catra e a cantora Cris Passos, ainda terá presença do espaço lounge Narguile Hookah Prime.

De acordo com os organizadores do evento, Thiann's Buffet e Malakia Produções e Eventos, a expectativa é receber um grande público no Show.

Lembrando que os bangalôs e camarotes já estão esgotados, mas você pode adquirir sua pista na Ortobom Colchões de Fátima do Sul.

Patrocinadores do evento: Mercado Julifran, Marmoraria Premium, Habitah Imóveis, Auto Posto Presidente Vargas, Senna Sonorização, Conveniência do Peixoto e Top 10.