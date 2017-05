Parque de Exposições recebe adequações e nova iluminação na arena para a 22ª Expoad em DEODÁPOLIS

FOTO: AIRON / FACEBOOK - Parque de Exposições recebe adequações e nova iluminação na arena para a 22ª Expoad

De 11 a 14 de Maio, Deodápolis comemorará os 41 anos de emancipação politica administrativa do município. A cidade já se ‘movimente’ diante das festividades e os organizadores esperam um grande publico nos quatro dias de festa que contará com shows regionais, nacionais e a realização do rodeio profissional em touros.

Para garantir o conforto e a segurança da população, a Prefeitura Municipal através da Secretaria de Infraestrutura, Produção e Meio Ambiente, vem realizando nos últimos dias a adequação do Parque de Exposições.

A arena de rodeios foi reformada. Foi construída no local uma rampa de acessibilidade para cadeirantes que também serve como saída de emergência. Na arquibancada da arena foram adaptados corrimões nas laterais. Já o antigo ‘palco’ da arena foi retirado, tendo em vista que o mesmo já havia sido condenado pelo Corpo de Bombeiros. A arena ainda recebeu uma nova pintura.

Estrutura do evento

Na manhã desta quinta a estrutura onde serão realizados os shows regionais e nacionais começou a ser montada. Parte do local onde estará a praça de alimentação terá cobertura. O mesmo ocorrerá em todo o local onde os shows serão realizados. O publico neste caso estará em um ambiente confortável e protegido.