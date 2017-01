Parque Aquático reabre neste sábado em FÁTIMA DO SUL

FOTO: DIVULGAÇÃO

De acordo com a Prefeitura de Fátima do Sul, o passaporte para adulto será no valor de R$ 20,00 para visitantes de outros municípios e de R$ 15,00, para moradores em Fátima do Sul, já a reserva de quiosque custará R$ 120,00, sendo que será expressamente proibida a entrada com bebidas. Horário de funcionamento é das 10h às 18h.

Reservas e informações pelo telefone, (67) 3467-0000.

Com 3.350 metros quadrados de área, o Parque Aquático está à margem direita do Rio Dourados, conta com quatro piscinas de biribol, uma piscina semi-olímpica, piscina com bar molhado, piscina infantil, um toboágua, vestiários, sanitários, área de camping com 28 quiosques e churrasqueira, estrutura para primeiros socorros, restaurante e lanchonetes.