Paris Hilton é a primeira atração confirmada para o Carnaval de Bonito em 2018

Muita gente duvidou, mas o contrato já está fechado. Paris Hilton é a primeira atração internacional confirmada para o Carnaval 2018 em Bonito. Serão duas noites de música eletrônica e uma 'sunset' na Praia da Figueira.

A socialite e herdeira bilionária, que hoje é sucesso nas festas de Ibiza, desembarca no Brasil em fevereiro para uma tour também no Rio de Janeiro, Salvador e Santa Catarina. Em Bonito, o evento é uma parceria entre os empresários Valter Júnior, Jefferson Reis e Guilherme Poli que ainda não revelaram datas e valores de ingressos.

Além da americana Paris Hilton, a organização promete anunciar na próxima semana um DJ da Inglaterra para a festa "Carnaval Mais Bonito".

"Ela é um carisma que tem conquistado muita gente na música eletrônica e se tornou uma top mundial. Como ela vai passar o Carnaval no Brasil, surgiu a oportunidade de fazer esse evento em Bonito", afirmou Jefferson ao Lado B.

Depois do fechamento do contrato com uma agência de São Paulo, a notícia deixou muita gente na dúvida se o evento era verdade. "Tem muita gente que não está acreditando, mas é verdade. Será um evento para no máximo 4 mil pessoas", afirma.