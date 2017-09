Parceria entre Governo e Prefeitura reativará a Cidade do Natal

Termo de cooperação entre Prefeitura e Governo foi assinado ontem - Foto: Valdenir Rezende/Correio do Estado

Governo do Estado e Prefeitura de Campo Grande firmaram termo de parceria, que deixa a Cidade do Natal aos cuidados do município. A assinatura aconteceu na manhã de ontem (26) e o prefeito Marcos Trad garantiu que serão organizadas outras atividades durante o restante do ano. O contrato é válido por quatro anos.

A área pertence ao Governo do Estado, mas agora foi cedida e ficará aos cuidados da Prefeitura. Trad afirmou que o que está planejado para ser feito na área não custará nada aos cofres públicos. "Será por meio de parceria público privadas que vamos desenvolver os projetos", explicou.

Sobre o que exatamente irá acontecer nas áreas, o prefeito ainda faz mistério. "Está tudo guardado a sete chaves, é surpresa. Haverá iluminação, mas a iluminação é só o primeiro projeto", declarou.

Conforme o governador Reinaldo Azambuja, a decisão foi tomada em conjunto com o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) e a ideia é também restaurar os estragos no espaço. "Não só na decoração natalina, mas poder fazer uma revitalização, recuperar aquilo que está estragado, buscar parceiros privados", pontuou.