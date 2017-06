Parceria com o Governo de MS levará R$ 700 mil em asfalto e melhoria em acesso de Fátima do Sul

Parceria do Governo de Mato Grosso do Sul com a Prefeitura de Fátima do Sul e o deputado federal Elizeu Dionízio permitirá estender o asfalto no município e melhorar um dos acessos à zona rural.

O trabalho conjunto da prefeitura com o Estado e União em prol do município permitiu no mês de maio a entrega de 300 unidades habitacionais em condomínio entregue asfaltado, com playground e área de lazer. Desta vez, os recursos de R$ 648 mil serão destinados a obras de infraestrutura na rua Melvin Jones, no Centro, explicou a prefeita Ilda Machado.

Ela detalhou que por meio das emendas e do apoio do Governo, as obras irão contemplar também o bairro Centro Educacional. “Importante ressaltar que essas obras são de grande relevância para nosso município, haja vista que irão proporcionar melhor acessibilidade ao bairro Cohab e à linha do Iguassu na Zona Rural, bem como proporcionar melhor drenagem de águas pluviais em ruas do bairro Centro Educacional”, destacou a prefeita.

O atendimento às necessidades da população sul-mato-grossense é um compromisso que vem sendo cumprido pelo governador Reinaldo Azambuja, em parceria com as prefeituras. De acordo com ele, essa ação conjunta tem dado certo e os maiores beneficiados são os sul-mato-grossenses.

“Temos feito a política de Estado que é aquela duradoura, que fica para beneficiar as pessoas que moram em MS. E é essa política que vamos continuar implantando”, declarou, sobre os investimentos que contemplam todos os municípios.

Os repasses para as obras em Fátima do Sul foram feitos nesta segunda-feira (19.6), em solenidade no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande, com a presença do governador Reinaldo Azambuja, de deputados federais e prefeitos municipais.

Mais investimentos

O Governo do Estado tem sido parceiro da administração municipal em Fátima do Sul, com investimentos que contemplam diversos setores. Além de terem beneficiado 300 famílias, o Residencial Jardim dos Ipês foi entregue com duas quadras de esportes, dois parquinhos infantis, duas academias ao ar livre e centro de convivência – oferecendo às famílias opções de lazer e esporte e elevando a qualidade de vida no local. O município também foi contemplado também com 04 viaturas pelo Programa MS Mais Seguro, para reforçar o atendimento das Polícias Civil, Militar e Corpo de Bombeiros.