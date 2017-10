Para governador, recuperação da dívida "ajuda no equilíbrio financeiro do Estado"

Reinaldo Azambuja durante agenda pública na manhã de hoje - Foto: Álvaro Rezende/Correio do Estado

Para o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), a recuperação de mais de R$ 30 milhões de tributos devidos vai ajudar no equilíbrio financeiro do Estado.

"Isso é um trabalho da Procuradoria, que foi feito nos últimos tempos e que propiciou o ingresso de R$ 30 milhões, que estavam com devedores e que entenderam que deveriam saldar sua situação com o fisco estadual. Isso tem ajudado muito, principalmente no equilíbrio das contas do Estado de Mato Grosso do Sul", declarou o governador em agenda pública hoje (2).

Conforme reportagem da edição de hoje do Correio do Estado, a Procuradoria-Geral do Estado mais que dobrou o índice de recuperação da dívida ativa neste ano em comparação ao ano passado.

Dados da Procuradoria-Geral da Dívida Ativa (PCDA) apontam que foram recuperados aos cofres públicos estaduais R$ 30,950 milhões em tributos devidos, valor que corresponde a um aumento de 87,27% de todo ano passado.

De janeiro a dezembro de 2016, o índice de recuperação foi de R$ 16,5 milhões. Já em 2015, primeiro ano após reativação da Vara de Execuções Fiscais do Estado, o volume recuperado havia sido de R$ 15,6 milhões.