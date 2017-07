Para defender irmã grávida, homem atinge cunhado com oito facadas

Homem na ambulância após levar 8 facadas. (Foto: Marcos Ermínio).

Um homem levou oito golpes de faca do cunhado, após tentar agredir e matar a companheira neste sábado (1), no Jardim Noroeste, em Campo Grande. Segundo a vítima, uma mulher de 18 anos, a confusão começou quando seu parceiro, com quem mora há cinco meses, chegou bêbado em casa.

Grávida de seis meses, a mulher disse que o homem estaria solto há 1 mês após cumprir prisão por roubo e agora trabalha como catador de produtos recicláveis. Hoje à tarde, segundo ela, o homem saiu para beber, voltou “alterado e nervoso” e tentou enforcá-la. Em seguida, pegou uma faca para ferir a mulher.

Neste momento, o irmão de 20 anos da grávida também pegou uma arma e deu oito facadas no homem, que deu a volta no quarteirão, mas caiu na Rua Ubatuba. O autor fugiu. Os médicos do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) não falaram sobre o estado de saúde e para onde iriam levá-lo, já que prestavam atendimento à vítima.

A PM (Polícia Militar) também foi acionada, mas foi embora em seguida e também não deu detalhes do caso.